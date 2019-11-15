2019-11-15T17:59:09+03:00
Общество

Утонем в тумане: стала известна погода в Самаре на выходные 16-17 ноября

Синоптики уверяют, что погода в Самаре будет облачной с туманами и слабыми осадками
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре выходные будут достаточно холоднымиВ Самаре выходные будут достаточно холоднымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В эти выходные в Самаре ожидают облачную и туманную погоду. Юго-западный ветер в воскресенье принесет утренние туманы и небольшие осадки в виде мокрого снега. Особенно осторожными просят быть водителей: в условиях слабой видимости и скользкой дороги легко попасть в аварию.

Температура воздуха будет колебаться в районе +4 +5 градусов. Мокрый снег сохранится до понедельника. Утром в первый рабочий день также ожидается туман.

Синоптики Приволжской УГМС объясняют, что в таких погодных переменах виноват антициклон с центром над Западным Казахстаном. Именно его атмосферные фронты несут на Среднюю Волгу облачную погоду со слабыми осадками. В ночные часы наличие облаков будет способствовать падению температуры. Столбики термометров опустятся до ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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