Самарскую сеть аптек оштрафовали за выдуманное слово и красотку-медсестричку

СЕГОДНЯ 18:07 2019-11-15T18:07:57+03:00

В компании искали сотрудников, а нарвались на штраф

В компании искали работников, но делали это не по закону

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В Самаре крупную сеть аптек оштрафовали за рекламу, несоответствующую требованиям закона. На рекламной конструкции была изображена девушка в медицинском халате с эмблемой аптеки. Этого нельзя делать, если в рекламе не идет речь о медуслугах или же она не направлена на профессиональную аудиторию.

- Кроме того, к рекламе было использовано несуществующее слово "провизорро". Оно отсутствует в толковых словарях, - отмечают в УФАС по Самарской области.

Интересно, что посредство рекламного объявления компания всего лишь хотела найти работников-фармацевтов. А красивым словом их маркетологи назвали видимо для того, чтобы привлечь внимание.

Но теперь сети аптек придется выплатить штраф в 100 тыс рублей и придумать какую-то менее броскую рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU