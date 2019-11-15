В Самаре начнет работу академия Пушкинского музея

СЕГОДНЯ 22:07 2019-11-15T22:07:45+03:00

В рамках этого проекта в регионе будут проходить выставки, а также творческие встречи и культурные мероприятия

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Правительство Самарской области подписало соглашение о сотрудничестве с московским музеем изобразительных искусств им. Пушкина.

- Мы только дополним богатую карту культурных событий Самары: наши коллеги из Третьяковской галереи приходят к вам, на счету самой самарской культуры очень много достижений, - призналась руководитель музея Марина Лошак. Предполагается, что Пушкинский музей придет в регион в формате академии. У нас будут проводиться выставки великих художников, а представители музея будут вести работу по популяризации истории искусства, для желающих будут проходить творческие встречи.

- Очень важная составляющая в работе музея – это просвещение и образование. Для нас это крайне важно, это свой код работы музея с момента его создания. Здесь мы видим колоссальное поле для сотрудничества, и я уверен, что будут и новые проекты, которые охватят самые широкие слои населения. Ведь когда профессиональные люди представляют мировое, российское искусство – это всегда привлекает внимание людей, а, значит, способствует раскрытию творческих талантов людей разных специальностей, разных социальных групп, - отметил Дмитрий Азаров.

На базе академии особенное внимание уделят работе с детьми, а также культурному досугу людей с инклюзией.

ИСТОЧНИК KP.RU