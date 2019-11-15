2019-11-15T22:07:45+03:00
Общество

В Самаре начнет работу академия Пушкинского музея

В рамках этого проекта в регионе будут проходить выставки, а также творческие встречи и культурные мероприятия
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
На культурном форуме обсудили, как в регионах будут работать крупнейшие музеиНа культурном форуме обсудили, как в регионах будут работать крупнейшие музеи
Изменить размер текста:

Правительство Самарской области подписало соглашение о сотрудничестве с московским музеем изобразительных искусств им. Пушкина.

- Мы только дополним богатую карту культурных событий Самары: наши коллеги из Третьяковской галереи приходят к вам, на счету самой самарской культуры очень много достижений, - призналась руководитель музея Марина Лошак. Предполагается, что Пушкинский музей придет в регион в формате академии. У нас будут проводиться выставки великих художников, а представители музея будут вести работу по популяризации истории искусства, для желающих будут проходить творческие встречи.

- Очень важная составляющая в работе музея – это просвещение и образование. Для нас это крайне важно, это свой код работы музея с момента его создания. Здесь мы видим колоссальное поле для сотрудничества, и я уверен, что будут и новые проекты, которые охватят самые широкие слои населения. Ведь когда профессиональные люди представляют мировое, российское искусство – это всегда привлекает внимание людей, а, значит, способствует раскрытию творческих талантов людей разных специальностей, разных социальных групп, - отметил Дмитрий Азаров.

На базе академии особенное внимание уделят работе с детьми, а также культурному досугу людей с инклюзией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Культурное сердце России" от Самарской области оценили во всей стране
Самарскую сеть аптек оштрафовали за выдуманное слово и красотку-медсестричку
Утонем в тумане: стала известна погода в Самаре на выходные 16-17 ноября
С мужиком - не поеду! Самарцы готовы расплачиваться в такси сексом
"А весь мусор и грязь нам оставят?": рынок "Лотос" на 22 Партсъезда начнут сносить уже в понедельник
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов наградил в Самаре юных эко-активистов
Выбрали со скандалом: стало известно имя нового мэра Новокуйбышевска
"Основная версия - самоубийство": следователи рассказали, как могла умереть 21-летняя девушка в "Южном городе"
Позвали на кастинг: житель Сызрани может стать участником реалити-шоу «Последний герой»
В Кошелев-парке в Самарской области открыли второй пункт полиции
В Самаре в частном секторе в районе ЦАВа нашли нелегальную газовую заправку