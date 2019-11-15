"Культурное сердце России" от Самарской области оценили во всей стране

СЕГОДНЯ 22:16 2019-11-15T22:16:22+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета Рф по направлению "культура". В рамках засендания обсудили итоги проделанной работы и наиболее удачный опыт регионов в этой сфере. Например, директор Пушкинского музея Марина Лошак предложила больше культурных мероприятий проводить в областных столицах и малых городах, а не в Москве и Санкт-Петербурге.

- Я со своими коллегами облетела несколько регионов и теперь мы думаем о том, как собрать мир вокруг этих невероятных мест, которые должны стать точками притяжения большого мира, - отметила она.

Самарской области есть, чем поделиться с коллегами в этом направлении. У нас был успешно реализован проект "Культурное сердце России", когда сами жители рассказывали, какие мероприятия они хотят видеть на улицах города.

- Для того, чтобы парк, бульвар или набережная стали «живым» и востребованным элементом общественной жизни, необходима системная поддержка творческих проектов, - отметил Дмитрий Азаров. Именно в этом направлении и работали местные власти.

Опыт Самарской области губернатор рекомендовал взять на вооружение. С этим согласились и его коллеги. Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что великолепный праздник на 7 ноября в Самаре показал, как важно посвящать внимание истории, корням, передавать знания молодежи.

Также участники заседания обсудили вопросы вовлечения социально-ориентированных НКО в реализацию нацпроекта «Культура», а также новейшие технологии в сфере обеспечения безопасности объектов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU