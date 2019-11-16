2019-11-16T13:04:28+03:00
Происшествия

В Самаре ночью столкнулись BMW, Mitsubishi и столб

В «Ночном патруле» говорят, что виновник аварии был пьян
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Во всех подробностях аварии будут разбираться полицейские. Фото: «Ночной патруль Самара».Во всех подробностях аварии будут разбираться полицейские. Фото: «Ночной патруль Самара».
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В Самаре ночью с 15 на 16 ноября произошло довольно дорогое ДТП. На пересечении улицы Авроры и проспекта Карла Маркса столкнулись BMW и Mitsubishi. Судя по фото, внедорожник Mitsubishi протаранил немецкую иномарку. После этого столкновения BMW влетел в столб, сообщает «Ночной патруль Самара». Активисты уверяют – виновник аварии был пьян. Однако, кто спровоцировал ДТП, в «Ночном патруле» не уточнили.

- Пьяный водитель совершил серьезное ДТП на пересечении улицы Авроры и проспекта Карла Маркса. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

О пострадавших информации нет. Во всех подробностях аварии будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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