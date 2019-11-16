В ближайшие дни в Самарской области будет минусовая температура

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-16T14:48:33+03:00

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Синоптики Приволжского УГМС предупреждают жителей Самарской области о понижении температуры воздуха. В ближайшие три дня столбики термометров будут опускаться ниже нуля. Причем не только ночью, но и днем.

- Наличие облаков будет препятствовать ночному выхолаживанию и дневному прогреву, поэтому температурный фон ожидается слабо отрицательным в ночные часы и слабо положительным в дневные, - отметила синоптик Надежда Пестрикова.

Так, в воскресенье, 17 ноября, ночью будет 0… -5, днем -1… +4. Облачно с пояснениями, без существенных осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В понедельник, 18 ноября, ветер сменит на правление на западное, но скорость останется прежней. Осадков синоптики не обещают, а столбики термометров покажут ночью 0… -5, днем -1… +4.

Во вторник, 19 ноября, в Самарской области будет облачно с прояснениями, ночью местами могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха в темное время суток – 0… -5, в светлое - +2… -3.

ИСТОЧНИК KP.RU