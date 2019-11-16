В Самарской области прокуратура нашла три неохраняемые школы
В Похвистневском районе Самарской области нашли три школы, которые никто не охраняет. Обнаружила их прокуратура. Школы находятся в селах Старопохвистнево, Подбельск и Среднее Аверкино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
- По результатам обследования школ объектам присвоена вторая категория опасности. Суд обязал администрацию микрорайона Похвистневский организовать охрану школ сотрудниками частной охранной организации либо подразделением ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, - говорится на сайте региональной прокуратуры.
Районные власти попытались обжаловать приговор. В частности, администрация заявила, что денег на охрану нет, однако в областном суде доводам властей не вняли.
ИСТОЧНИК KP.RU