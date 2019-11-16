2019-11-16T17:49:04+03:00
Общество

В Самарской области прокуратура нашла три неохраняемые школы

Суд обязал администрацию нанять в учебные учреждения охрану, власти заявили, что на это у них нет денег
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Суд обязал администрацию микрорайона Похвистневский организовать охрану школ.Суд обязал администрацию микрорайона Похвистневский организовать охрану школ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Похвистневском районе Самарской области нашли три школы, которые никто не охраняет. Обнаружила их прокуратура. Школы находятся в селах Старопохвистнево, Подбельск и Среднее Аверкино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По результатам обследования школ объектам присвоена вторая категория опасности. Суд обязал администрацию микрорайона Похвистневский организовать охрану школ сотрудниками частной охранной организации либо подразделением ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, - говорится на сайте региональной прокуратуры.

Районные власти попытались обжаловать приговор. В частности, администрация заявила, что денег на охрану нет, однако в областном суде доводам властей не вняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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