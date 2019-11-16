2019-11-16T18:42:04+03:00
Происшествия

В Самаре таможенник отказался от взятки в 100 тысяч рублей

Деньги правоохранителю пытался дать представитель фирмы – за провоз контрафакта
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подозреваемому вменяют статью УК РФ «Покушение на дачу взятки».Подозреваемому вменяют статью УК РФ «Покушение на дачу взятки».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре завели уголовное дело на представителя фирмы, который попытался подкупить сотрудника таможни. Мужчина предлагал правоохранителю 100 тысяч рублей за то, чтобы провезти контрафактные запчасти для машин. Таможенник от взятки отказался, сообщает Приволжское следственное управление СК РФ.

- По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2019 года передал 100 тысяч рублей сотруднику Самарской таможни за выпуск машины с грузом автомобильных запчастей, имеющих признаки контрофакта без проведения таможенного досмотра и установления отсутствия нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (автозапчасти), - говорится в сообщении.

Подозреваемому вменяют статью УК РФ «Покушение на дачу взятки». Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также выясняют все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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