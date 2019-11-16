«Лада» пробилась в групповой этап Кубка Европейской гандбольной федерации

16 Нояб. 19:55 2019-11-16T19:55:26+03:00

Соперницы «Лады» по группе во втором по значимости турнире Европы определятся позднее. Фото: ГК «Лада».

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Тольяттинская «Лада» обыграла звенигородскую «Звезду» во втором матче третьего раунда квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации. Встреча проходила в Тольятти и завершилась со счетом 34:28. В первом матче «Лада» также была сильнее «Звезды», игра в Звенигороде завершилась со счетом 36:24.

Таким образом, по сумме двух встреч тольяттинки пробились в групповой этап Кубка ЕГФ.

Соперницы «Лады» по группе во втором по значимости турнире Европы определятся позднее. Групповой этап стартует 4 января 2020 года. В нем примут участие победители 3-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ и 4-ре команды, которые заняли 4-ые места в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU