2019-11-16T20:48:39+03:00
Происшествия

Сызранский блогер с «Сайгой» задержал грабителей

Павел Семенов вышел во двор с дочкой и увидел, как у него крадут имущество
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам мужчины, он принес из дома охотничий карабин «Сайга» и напугал грабителей. Фото: vk.com/semenoffpro.По словам мужчины, он принес из дома охотничий карабин «Сайга» и напугал грабителей. Фото: vk.com/semenoffpro.
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Сызранский блогер Павел Семенов задержал двух грабителей, которые хотели его обчистить. Мужчина вышел утром во двор и увидел, как трое мужчин воруют его имущество.

- Выхожу с дочкой из дома, а там трое жуликов воруют мое имущество. Грузят в машину ВАЗ 2111 серого цвета. «Дядя», - говорят. – Иди погуляй». И продолжают свои противоправные дела. «Хорошо, - отвечаю я. – Вы тоже никуда не уходите», - написал Семенов на своей странице Вконтакте.

По словам мужчины, он принес из дома охотничий карабин «Сайга» и напугал грабителей. Злоумышленники пытались скрыться, но двух блогер сумел задержать.

- Двое решили не искушать судьбу, а третьего я пожалел. Обошлось без жертв. Полиция прибыла оперативно, в течение 6 минут после сообщения. Думаю, эти ребята и бензином не брезгуют, и прочими досадными кражами, и грабежами, о чем постоянно приходят сообщения в интернете, - подытожил блогер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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