Сызранский блогер с «Сайгой» задержал грабителей
Сызранский блогер Павел Семенов задержал двух грабителей, которые хотели его обчистить. Мужчина вышел утром во двор и увидел, как трое мужчин воруют его имущество.
- Выхожу с дочкой из дома, а там трое жуликов воруют мое имущество. Грузят в машину ВАЗ 2111 серого цвета. «Дядя», - говорят. – Иди погуляй». И продолжают свои противоправные дела. «Хорошо, - отвечаю я. – Вы тоже никуда не уходите», - написал Семенов на своей странице Вконтакте.
По словам мужчины, он принес из дома охотничий карабин «Сайга» и напугал грабителей. Злоумышленники пытались скрыться, но двух блогер сумел задержать.
- Двое решили не искушать судьбу, а третьего я пожалел. Обошлось без жертв. Полиция прибыла оперативно, в течение 6 минут после сообщения. Думаю, эти ребята и бензином не брезгуют, и прочими досадными кражами, и грабежами, о чем постоянно приходят сообщения в интернете, - подытожил блогер.
ИСТОЧНИК KP.RU