«Самара» обыграла «Шахты» в женской баскетбольной Суперлиге-2

16 Нояб. 21:00 2019-11-16T21:00:29+03:00

Второй матч между этими командами пройдет в воскресенье, 17 ноября. Фото: БК «Самара».

Встреча завершилась со счетом 70:64 в пользу волжанок

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Баскетболистки «Самары» обыграли клуб «Шахты» в матче регулярного чемпионата Супергили-2. Встреча прошла в Таганроге и завершилась со счетом 70:64 в пользу волжанок.

Всю игру «Самара» задавала тон встрече, однако в заключительной четверти хозяйки площадки сумели подобраться к «горожанкам» вплотную в счете. Помогла в этом «Шахтам» безголевая пятиминутка самарчанок.

- Но Камилла Тетеркина реализовала штрафные, «расколдовав» кольцо соперниц - а «Шахты», напротив, на четыре минуты замолчали в атаке. Это и предопределило исход поединка, - рассказали в пресс-службе «Самары».

Второй матч между этими командами пройдет в воскресенье, 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU