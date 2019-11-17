2019-11-17T11:26:20+03:00
Происшествия

В Самаре около ТЦ "Аврора" нетрезвый мужчина протаранил лобовое стекло такси

45-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель решил не притормаживать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пешехода отправили в больницу, но вскоре отпустилиПешехода отправили в больницу, но вскоре отпустили
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В пять часов вечера в субботу около ТЦ "Аврора" водитель такси сбил пешехода. 45-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля Датцун находился 25-летний водитель. По предварительным данным, пешеход был нетрезв. Он головой стукнулся о лобовое стекло автомобиля

- Пешехода карета "скорой помощи" доставила в больницу, там его осмотрели врачи и отпустили домой, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

ДТП произошло напротив дома по Аэродромной, 47А. Здесь находится небольшой рыночек, напротив - жилые дома.

Стоит отметить, что именно в этом месте пешеходы часто выбегают на проезжую часть. Дело в том, что остановка общественного транспорта находится прямо напротив выхода из торгового центра. А вот переход - в 100 метрах от этого места. Из-за лени пешеходы предпочитают рисковать, но автомобилисты чаще всего стараются пропустить "бегунов". Дело осложняется также тем, что здесь практически на повороте постоянно скапливаются маршрутные автобусы, которые ожидают посадки/высадки пассажиров. Кроме того, здесь же находится трамвайный поворот. Иногда водители просто не успевают увидеть человека, выскакивающего из-за микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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