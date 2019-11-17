2019-11-17T11:18:00+03:00
Происшествия

Вырвавшаяся из-под контроля водителя фура под Самарой сыграла в кегли с четырьмя авто

В больнице оказалась только одна женщина - водитель автомобиля Шевроле
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фура раскидала по дороге легковушкиФура раскидала по дороге легковушки
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Под Самарой в субботу, 16 ноября около часу дня произошло ДТП, которое могло бы иметь гораздо более серьезные последствия. Невольным его виновником стал 57-летний водитель большегруза МАЗ. Он двигался по трассе М5 в автомобиле, оборудованном всесезонными шинами, и в какой-то момент не справился с управлением. А после этого началась своеобразная игра в кегли. Фура сама поехала вперед и врезалась в дорожное ограждение. Но хлипкий заборчик МАЗ не остановил, тот поехал дальше, уже на более низкой скорости, и врезался в Шевроле Спарк. За рулем легковушки сидела его ровесница.

- Шевроле тоже покатился вперед и въехал в челябинский Рено Сандеро, дальше цепочку столкновений продолжили Тойота Раф 4 и ТОйота Королла. Водители всех остальных машин - местные, тольяттинец и житель Красноярского района, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате такой многомашинной аварии пострадал только один человек. Женщине - водителю Шевроле понадобилась помощь медиков, сейчас она на амбулаторном лечении. Полицейские просят автомобилистов быть осторожнее на дорогах, соблюдать необходимую дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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