Водитель-рецидивист под Самарой отправил в больницу крошечного младенца
Утром в субботу в серьезном ДТП пострадала целая семья на Ладе Весте.
Автомобиль двигался по трассе в Волжском районе, неподалеку от поселка Рощинский. В какой-то момент двигавшийся в том же направлении водитель “четырнадцатой” из Чувашии решил развернуться. При этом он не подумал о других участниках движения.
-В результате Весту вынесло на левую обочину, где она столкнулась с припаркованными Шкодой и Сузуки - из Чувашии и Иркутской области соответственно, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области
В аварии досталось всем, кто находился в Весте. Мужчина-водитель обратился за помощью медиков сам, его 34-летнюю спутницу доставили в больницу на скорой помощи. Понадобилась помощь и семимесячному малышу. Ребенку тоже сейчас помогают врачи он ударился головой.
ИСТОЧНИК KP.RU