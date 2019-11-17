Водитель-рецидивист под Самарой отправил в больницу крошечного младенца

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-17T11:56:24+03:00

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Утром в субботу в серьезном ДТП пострадала целая семья на Ладе Весте.

Автомобиль двигался по трассе в Волжском районе, неподалеку от поселка Рощинский. В какой-то момент двигавшийся в том же направлении водитель “четырнадцатой” из Чувашии решил развернуться. При этом он не подумал о других участниках движения.

-В результате Весту вынесло на левую обочину, где она столкнулась с припаркованными Шкодой и Сузуки - из Чувашии и Иркутской области соответственно, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области

В аварии досталось всем, кто находился в Весте. Мужчина-водитель обратился за помощью медиков сам, его 34-летнюю спутницу доставили в больницу на скорой помощи. Понадобилась помощь и семимесячному малышу. Ребенку тоже сейчас помогают врачи он ударился головой.

ИСТОЧНИК KP.RU