"До новых встреч, людишки": самарцам угрожает помойка Апокалипсиса

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-17T12:37:50+03:00

Самарцы никак не могут добиться, чтобы рядом с их домом убрали помойку

Жители жалуются на разрастающуюся свалку около дома №36а Кирова, правда, и сами участвуют в ее увеличении

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Жители Самары жалуются на образовавшуюся рядом с их домом помойку. Речь идет о свалке, стихийно образовавшейся неподалеку от дома №36а по Проспекту Кирова. В социальных сетях появилось обращение к людям от ее имени. Помойка Апокалипсиса угрожает соседям полнейшей интервенцией. На фотографиях видно, как она разрослась за месяц.

-Приглашаю всю Самару оставлять свой бытовой/строительный/опасный/химический мусор у меня - только привозите побольше, на машинах - как это делают уже сотни человек!!! - написано в сообщении.

Сейчас эта помойка уже заняла проезжую часть, крысы из нее разбежались по окрестным домам, на свалке обитают целые стаи бродячих собак, а рядом играют дети.

Конечно, жители склонны винить регоператора Экостройресурс. Но по фотографии видно, что контейнеры пустые. Правда, они стоят как-то в разнобой. Здесь явно не хватает контейнерной площадки, организовать ее должна администрация Промышленного района. Тему поднимали еще в апреле, тогда городские власти поручили своим районным коллегам заняться вопросом и вместе с управляющей компанией организовать уборку. Этого не произошло.

В то же время, регоператор, который с января собирает все платежи за вывоз мусора, не раз указывал, что готов вывозить отходы только из контейнеров. По нормативным документам заниматься уборкой вокруг должна УК. Последние же не очень хотят это делать бесплатно, хотя по закону такая обязанность включена в строчку "Содержание жилого помещения".

С другой стороны, очевидно, что свой вклад в разрастание помойки вносят люди. Все окрестности мусорных баков завалены строительным мусором и крупными отходами, которые везут сюда на машинах со всей окрестности.

-Мы даже не знаем, как с этим бороться. У людей простое мнение: раз мусор все равно валяется, и мы подкинем. При этом у нас уже просто нечем дышать, рано или поздно в эту кучу въедут какие-то машины. Вокруг полная антисанитария, освещения во дворах нет, - жалуется местная жительница Наталья.

КП-Самара направила запросы в администрацию и Экостройресурс, мы будем следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU