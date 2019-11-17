2019-11-17T12:58:54+03:00
Общество

Шанс найти дом: самарские рокеры собрали деньги на стерилизацию животных

В Самаре прошел уже третий благотворительный фестивали «Рок в защиту животных»
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Юлия ВорожейкинаФото: Юлия Ворожейкина
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16 ноября в Самаре в баре «Хьюстон» прошел третий масштабный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». В концерте участвовало шесть самарских групп - "Смена Сюжета", VinnyGreat, GravityLines, "Третье Измерение", OUE и KreekCity. А волонтеры проекта "Вторсырье на благотворительность" рассказали зрителям, как каждый из нас может с помощью раздельного сбора мусора снизить вредное воздействие на окружающую среду.

На концерте присутствовало несколько десятков зрителей, некоторые специально приехали на фестиваль из Тольятти и Кинеля. Для животных собрали 7400 рублей и корм, все уже передано в приют "ЗооСпасение", средства приют направит на стерилизацию животных.

- Стерилизация - необходимое условие для того, чтобы животное обрело новый дом, нестерилизованных животных пристроить практически невозможно, - прокомментировала директор приюта "Зооспасение" Елена Сухова. – Мы очень благодарны организаторам фестиваля и всем зрителям, которые пришли поддержать животных.

Напомним, впервые «Рок в защиту животных» прошел в Самаре год назад. А летом в парке Гагарина отгремел одноименный open-air. Организаторы рассказали, что уже в скором времени начнется подготовка к следующему фестивалю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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