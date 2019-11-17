Ключ на половом органе и рука в батарее: самарские спасатели рассказали, что приходится снимать с горожан

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-17T13:07:57+03:00

Чего только не приходится снимать с людей

С какими проблемами можно обратиться в поисково-спасательный отряд и что нельзя делать, если засунули не то и не туда

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В поисково-спасательном отряде Самары рассказали, что приходится снимать с горожан, и откуда появляется необходимость извлекать их руки и ноги.

Чаще всего по словам спасателей приходится выезжать на вызовы к детям. Те из любопытства постоянно норовят то просунуть руку в батарею, то надеть вместо кольца гайку.

- Приходилось извлекать детишек из горки, карусели, и, конечно же, постоянно куда-то суют дети свои пальцы. В игрушки, в отверстия бытовых инструментов., - рассказывает спасатель Ян Целик.

Вторая группа вызовов - это полицейские, у которых на нарушителях заклинили наручники. По таким вызовам выезжают в участок.

В третьей группе тоже есть наручники, но их обычно украшает розовый мех. Спасатели не устают удивляться, как только не издеваются над своими половыми органами горожане. В интимных играх используют очень странные вещи. Например, как-то на мужском достоинстве обнаружили надетый ключ. "Инструмент" протиснулся в дужку ключа.

Кстати, чаще всего играются именно мужчины, они пытаются надеть туда, куда следует надевать презерватив, то гайку, то горлышко от 1,5 литровой пластиковой бутылки, то пружинку. Чаще всего потом спасателям приходится ехать в урологическое отделение больниц.

И еще один частый вызов - с разбухших пальцев приходится снимать кольца. Отек усложняет работу, но все удается сделать, не повредив руке.

А для того, чтобы освободить человека, который насадил руку на шпиль забора, или торчащий кол, арматуру, приходится использовать гидравлический инструмент. И с "всаженным" предметом везут пострадавшего в больницу - если достать его сразу, человек может умереть от потери крови.

Освободить руки, ноги и другие части тела от предметов, которые не должны на них находиться, помогут в спасательном отряде. Сюда можно прийти - по адресу ул. Ставропольская улица, 88А или позвонить по оперативному номеру +7 (846) 930-56-79. Спасатели могут приехать на дом или на детскую площадку. И главное, о чем просят спасатели, - доверять тем, кто вас освобождает, говорить, если вам больно, а потом поблагодарить и пообещать впредь быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU