2019-11-17T13:28:39+03:00
Общество

Я мужик! Звезда “Дома-2” Мария Кохно разоткровенничалась под сексуальным снимком

Скрипачка, родившаяся в Самаре, ответила завистникам и критикам
Анастасия МЫШКИНА
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Девушка выставила очень откровенное фото, но говорила о серьезных вещахДевушка выставила очень откровенное фото, но говорила о серьезных вещах
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Самарчанка Мария Кохно, которая прославилась участием в Дом-2, разоткровенничалась в своем аккаунте в Инстаграме. Она опубликовала очень интимное фото в купальнике с акцентом на ягодицы. Но под ним повела гораздо более серьезный разговор. Девушка назвала себя мужиком, рассказав, что не имеет ни на минуту права расслабиться.

-Я не имею права элементарно заболеть или проспать или просто влюбиться и улететь на выходные в Гагры с режиссером Якиным. Не имею права. Я всегда должна быть в форме, улыбаться, излучать уверенность и быть на позитиве, - написала она.

Она напомнила, что сама обеспечивает себя и маму. Мария призналась, что ее не содержат миллионеры. На откровения ее вывели бесцеремонные обвинения завистниц.

-Когда я слышу высокопарные беседы девиц, которые меряются лошадиными силами подаренных им машин-хочется сказать: «Серьезно? А я не езжу за рулём, у меня судорогами пальцы сводит от десятичасовых репетиций на скрипке», - говорит девушка.

Кстати, на днях Мария выступала в родной Самаре. Девушка играла на скрипке на церемонии закрытия во время Чемпионата России по боксу -2019, который завершился в субботу. В своем инстаграме Мария призналась, что Самара - это ее место силы. Видно, поездкой в родной город она осталась довольна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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