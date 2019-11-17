2019-11-17T14:56:27+03:00
Общество

Четыре трассы и сноупарк для хафпайпа: в Самаре СГЭУ поручили придумать новую концепцию для "Чайки"

Университет выиграл торги на проведение маркетингового исследования для писка частных партнеров по реконструкции базы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре может появиться сноупарк для фристайлаВ Самаре может появиться сноупарк для фристайлаФото: "КП" Архив
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Самарские власти поручили экспертам Самарского государственного экономического университета подготовить концепцию развития горнолыжной базы "Чайка" на базе существующей сейчас лыжной базы. Подготовить документ специалисты экономического университета должны до 20 декабря 2019 года. Маркетинговое исследование необходимо для того, чтобы попытаться найти частных партнеров, которые на условиях концессии поучаствуют в развитии территории базы.

- Победителем аукциона стал СГЭУ, конечная цена контракта - 680 тыс рублей. Другой участник предлагал цену 525 тыс. рублей, но не обеспечил всех необходимых требований, - сообщают в конкурсной комиссии.

Специалисты должны будут предоставить департаменту свой бизнес-план развития "Чайки" и эскизный набросок для реконструкции объекта. В частности, на Чайке предполагают разместить четыре горнолыжные трассы, а также сноупарк для проведения международных соревнований по фристайлу. В дальнейшем, когда концессионер найдется, исполнительн должен будет доработать бизнес-план под конкретные задачи.

Тизер проекта администрация разместит на своем сайте, здесь планируют вскоре найти партнера, который согласится вложиться в базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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