В Самаре строить новое кладбище начнут в 2025 году

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-17T15:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре все-таки появится новое кладбище. В 2023 году под него планируют купить участок. На это запланировано выделение 60 млн рублей. Сведения об этом сдержатся в муниципальной программе развития ритуальной сферы. Изменения в нее недавно опубликовали на сайте горадминистрации. В документе проговариваются изменения, касающиеся выделения денег на обслуживание существующих кладбищ.

Что касается новой территории для захоронений, то сейчас известно, что в 2023 году будет куплен участок под кладбище. Сначала его намеревались найти в Кинельском районе, но там оказалось слишком много нефтехранилищ. Сейчас в Самаре 20 кладбищ, их общая территория 455,9 гектар.

Пока непонятно, где власти будут искать место под новое кладбище. Но уже в 2024 году намерены выделить 4 миллиона рублей на проектирование инфраструктуры, а в 2025 году - приступить к ее строительству. На это понадобится 48 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU