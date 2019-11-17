2019-11-17T15:49:18+03:00
Общество

В Самаре строить новое кладбище начнут в 2025 году

На покупку участка под него выделят 60 млн рублей двумя годами ранее
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре по мнению властей пока хватает кладбищейВ Самаре по мнению властей пока хватает кладбищей
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В Самаре все-таки появится новое кладбище. В 2023 году под него планируют купить участок. На это запланировано выделение 60 млн рублей. Сведения об этом сдержатся в муниципальной программе развития ритуальной сферы. Изменения в нее недавно опубликовали на сайте горадминистрации. В документе проговариваются изменения, касающиеся выделения денег на обслуживание существующих кладбищ.

Что касается новой территории для захоронений, то сейчас известно, что в 2023 году будет куплен участок под кладбище. Сначала его намеревались найти в Кинельском районе, но там оказалось слишком много нефтехранилищ. Сейчас в Самаре 20 кладбищ, их общая территория 455,9 гектар.

Пока непонятно, где власти будут искать место под новое кладбище. Но уже в 2024 году намерены выделить 4 миллиона рублей на проектирование инфраструктуры, а в 2025 году - приступить к ее строительству. На это понадобится 48 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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