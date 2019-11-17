В Самаре водитель Нивы не пощадил 90-летнего старика на велосипеде

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-17T16:06:50+03:00

Водитель притер мужчину к обочине и уронил его с велосипеда

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В субботу 16 ноября водитель автомобиля Нива универсал на Красноглинском шоссе обидел пожилого велосипедиста. 90-летний мужчина на двухколесной "Суре" ехал по обочине. Но вот 37-летнему автомобилисту несчастный старик помешал. Автомобилисту было мало дороги и он буквально притер пенсионера к обочине.

- Это случилось практически через 500 метров после того, как водитель повернул на Красноглинское шоссе со стороны п. Горелый Хутор. Он не выдержал безопасный боковой интервал и уронил с велосипеда пожилого мужчину, - отмечают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате пенсионера доставили в больницу, его госпитализировали, теперь ему будут помогать врачи. Мужчина двигался по правилам, в попутном автомобилю направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU