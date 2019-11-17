2019-11-17T17:39:57+03:00
Общество

На треках только бензин тратить! "АвтоВАЗ" изменил способ проверки машин

Теперь все модели тестируют исключительно на стендах под крышей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На АвтоВАЗе рассказали, как теперь проверяют машиныНа АвтоВАЗе рассказали, как теперь проверяют машины
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Специалисты пресс-службы тольяттинского автопроизводителя рассказали, как в ноябре на предприятии меняется логистика финальных тестов. Перестройка процессов даст дополнительную гарантию качества проверки и позволит сэкономить. Так, из дела уходят уличные треки.

- Это дополнительная страховка, снижение затрат на перемещение машин и уборку цеховых помещений, -рассказал специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий.

По его словам, такие гонки по треку и не нужны: мотор уже прошел холодную, горячую обкатку, сам автомобиль обкатывается на разных стендах. А лихие гонки по треку - это просто трата бензина.

- Крупнейшие заводы во всем мире уже давно обходятся без длинных треков. Сейчас качество проверяется тщательной экспериментальной проверкой, - говорит Березий.

Несколько месяцев раньше началась оптимизация самих конвейеров. Например, на конвейере Лады Гранты теперь действует иная доставка комплектующих, которая позволяет ускорить процесс сборки.

АвтоВАЗ начал проверять качество автомобилей LADA по-новому.Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ присоединился к Всемирному дню качества. Стоит ли за этой декларацией реальная работа? Оказывается, работа по улучшению качества на заводе началась давно. Подробно об этом рассказал специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в очередном выпуске В самом деле .

ИСТОЧНИК KP.RU

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