В Самаре посетителей из ТЦ "Московский" выгнал ложный сигнал
Пожарные быстро приехали на место, но не обнаружили признаков горения
В ТЦ сработала сигнализация
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В Самаре ложно сработавшая сигнализация заставила пожарных просто так съездить в ТЦ "Московский". Сообщение поступило около трех дня, сигнал раздался на втором этаже центра, в помещении фудкорта.
- Силы были направлены на место по второму рангу вызова, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. - Но нигде не было обнаружено никаких следов возгорания.
По данным МЧС, проводить эвакуацию не понадобилось. Естественно, никто не пострадали не погиб. Пожарные проверили все помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU