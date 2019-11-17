В Самаре посетителей из ТЦ "Московский" выгнал ложный сигнал

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-17T17:47:40+03:00

Пожарные быстро приехали на место, но не обнаружили признаков горения

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В Самаре ложно сработавшая сигнализация заставила пожарных просто так съездить в ТЦ "Московский". Сообщение поступило около трех дня, сигнал раздался на втором этаже центра, в помещении фудкорта.

- Силы были направлены на место по второму рангу вызова, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области. - Но нигде не было обнаружено никаких следов возгорания.

По данным МЧС, проводить эвакуацию не понадобилось. Естественно, никто не пострадали не погиб. Пожарные проверили все помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU