Накидали младшим: в контрольном матче за "Крылья" Соболев оформил дубль, а Радонич хет-трик

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-17T17:54:54+03:00

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Крылья Советов провели контрольный матч перед окончанием перерыва на игры сборных. Основной состав сыграл против молодежки. За дубль в воротах отстояли Конюхов и Бельтюков. Победила основа со счетом 7:1, причем "взрослые" забили все мячи в этом матче, в том числе и в свои ворота. За молодежку играли Нестеров и Голенков.

Дублем отметился в игра Александр Соболев. Хет-трик оформил Деян Радонич. Уже в конце недели у них будет возможность продемонстрировать свои навыки в выездной игре с ЦСКА. Она пройдет 24 ноября. В ней не примут участие дисквалифицированные Карпов и Мияйлович, зато на бровке появится Божович. Матч начнется в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU