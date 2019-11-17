2019-11-17T18:11:40+03:00
Экономика

Кредит, чтобы отдать кредит: мэрия попросит у банков миллиард рублей

Сейчас объявлен аукцион на поиск двух кредиторов для открытия траншей по 500 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мэрия будет брать деньги, если они понадобятсяМэрия будет брать деньги, если они понадобятся
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Мэрия г.о. Самара ищет банки, которые откроют для нее две кредитные линии на 500 млн рублей каждая. Всего городская администрация хочет занять миллиард, чтобы рассчитаться с долгами. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Уведомление разместили 14 ноября. В администрации рассчитывают взять займ под 7,5% годовых.

- Возобновляемая кредитная линия предоставляется на 730 календарных дней, - отмечается в документах закупки.

В администрации планируют брать деньги траншами в том случае, если своих средств будет не хватать. Перечислить запрошенную сумму должны не позже, чем в течение двух дней. Кредит можно досрочно вернуть, выплатив проценты. Всего на обслуживание кредитных линий потратят 150 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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