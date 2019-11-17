Кредит, чтобы отдать кредит: мэрия попросит у банков миллиард рублей
Мэрия г.о. Самара ищет банки, которые откроют для нее две кредитные линии на 500 млн рублей каждая. Всего городская администрация хочет занять миллиард, чтобы рассчитаться с долгами. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Уведомление разместили 14 ноября. В администрации рассчитывают взять займ под 7,5% годовых.
- Возобновляемая кредитная линия предоставляется на 730 календарных дней, - отмечается в документах закупки.
В администрации планируют брать деньги траншами в том случае, если своих средств будет не хватать. Перечислить запрошенную сумму должны не позже, чем в течение двух дней. Кредит можно досрочно вернуть, выплатив проценты. Всего на обслуживание кредитных линий потратят 150 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU