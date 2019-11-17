Морозы резко ударят в Самаре в середине недели
В Самаре в середине недели ударят морозы. В среду температура опустится до -11 градусов днем и -15 вечером. Похолодает очень резко, еще накануне температура будет 0 +5 градусов. Ветер будет дуть сначала северо-восточный, потом северо-западный.
Специалисты рекомендуют в эти дни соблюдать осторожность людям с повышенной метеочувствительностью, гипертоникам. Ну и, конечно, стоит потеплее одеваться, чтобы не допустить обморожения.
В среду синоптики осадков не ждут, а вот во вторник по их данным будет дождь и мокрый снег.
Кстати, в Гидрометцентре составили прогноз на зиму 2019-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU