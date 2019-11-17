Морозы резко ударят в Самаре в середине недели

17 Нояб. 21:58 2019-11-17T21:58:36+03:00

Уже в среду температура ночью опустится до -15 градусов

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В Самаре в середине недели ударят морозы. В среду температура опустится до -11 градусов днем и -15 вечером. Похолодает очень резко, еще накануне температура будет 0 +5 градусов. Ветер будет дуть сначала северо-восточный, потом северо-западный.

Специалисты рекомендуют в эти дни соблюдать осторожность людям с повышенной метеочувствительностью, гипертоникам. Ну и, конечно, стоит потеплее одеваться, чтобы не допустить обморожения.

В среду синоптики осадков не ждут, а вот во вторник по их данным будет дождь и мокрый снег.

Кстати, в Гидрометцентре составили прогноз на зиму 2019-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU