2019-11-17T21:58:36+03:00
Общество

Морозы резко ударят в Самаре в середине недели

Уже в среду температура ночью опустится до -15 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В среду пора утеплятьсяВ среду пора утеплятьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре в середине недели ударят морозы. В среду температура опустится до -11 градусов днем и -15 вечером. Похолодает очень резко, еще накануне температура будет 0 +5 градусов. Ветер будет дуть сначала северо-восточный, потом северо-западный.

Специалисты рекомендуют в эти дни соблюдать осторожность людям с повышенной метеочувствительностью, гипертоникам. Ну и, конечно, стоит потеплее одеваться, чтобы не допустить обморожения.

В среду синоптики осадков не ждут, а вот во вторник по их данным будет дождь и мокрый снег.

Кстати, в Гидрометцентре составили прогноз на зиму 2019-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети не должны умирать! Мама онкобольной девочки требует, чтобы государство оплачивало лечение за границей
Свои не подведут: Дмитрий Азаров назначил в Градостроительный совет родного брата
Кредит, чтобы отдать кредит: мэрия попросит у банков миллиард рублей
Накидали младшим: в контрольном матче за "Крылья" Соболев оформил дубль, а Радонич хет-трик
В Самаре посетителей из ТЦ "Московский" выгнал ложный сигнал
На треках только бензин тратить! "АвтоВАЗ" изменил способ проверки машин
В Самаре водитель Нивы не пощадил 90-летнего старика на велосипеде
В Самаре строить новое кладбище начнут в 2025 году
Четыре трассы и сноупарк для хафпайпа: в Самаре СГЭУ поручили придумать новую концепцию для "Чайки"
Я мужик! Звезда “Дома-2” Мария Кохно разоткровенничалась под сексуальным снимком
Ключ на половом органе и рука в батарее: самарские спасатели рассказали, что приходится снимать с горожан
Шанс найти дом: самарские рокеры собрали деньги на стерилизацию животных
"До новых встреч, людишки": самарцам угрожает помойка Апокалипсиса
Водитель-рецидивист под Самарой отправил в больницу крошечного младенца
Вырвавшаяся из-под контроля водителя фура под Самарой сыграла в кегли с четырьмя авто
В Самаре около ТЦ "Аврора" нетрезвый мужчина протаранил лобовое стекло такси
Под Самарой племянник угнал автомобиль у тети, но далеко не уехал
Участникам дорожного картеля в Самаре грозят реальные сроки
«Самара» обыграла «Шахты» в женской баскетбольной Суперлиге-2
Сызранский блогер с «Сайгой» задержал грабителей
«Лада» пробилась в групповой этап Кубка Европейской гандбольной федерации
В Самаре таможенник отказался от взятки в 100 тысяч рублей
В Самарской области прокуратура нашла три неохраняемые школы
Тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самаре стал лучшим турниром года в России
В ближайшие дни в Самарской области будет минусовая температура
В Самаре ночью столкнулись BMW, Mitsubishi и столб