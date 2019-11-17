Свои не подведут: Дмитрий Азаров назначил в Градостроительный совет родного брата

17 Нояб. 22:29 2019-11-17T22:30:18+03:00

Олег Азаров работал в мэрии, а потом - в Жигулевских садах

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Брат Дмитрия Азарова Олег Игоревич теперь будет представлять интересы структуры Вячеслава Сонина в градостроительном совете при главе региона. Старший Азаров вошел в него как уполномоченный представитель акционерного общества "Балтийская строительная компания - Санкт-Петербург". Среди учредителей фирм - Вячеслав Сонин, владелец крупнейшей строительной организации Волгатрансстрой, возводящей сейчас Дворец спорта и делающей ремонт в здании Кассационного суда. Олег Азаров, по данным источников, входит в состав исполнительного совета этой компании.

Балтийская строительная компания в 2003 году строила отель Ренессанс в областной столице, а также свечку для ГАЗПРОМа. Наверняка такое назначение говорит и о новых интересах фирмы в регионе.

Также в совет вошли министр культуры Самарской области Борис Илларионов, он сменил Сергея Филиппова. Пополнила состав совета Нина Казачкова, председатель совета Самарского реготделения ВООПИК. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU