2019-11-17T22:58:45+03:00
Общество

Дети не должны умирать! Мама онкобольной девочки требует, чтобы государство оплачивало лечение за границей

По ее словам это необходимо в тех случаях, когда российские врачи бессильны
Анастасия МЫШКИНА
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Елена просит поддержать ее инициативуЕлена просит поддержать ее инициативу
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Жительница Самары Елена создала инициативу на сайте РОИ. За нее подали уже 644 голоса. Женщина обратилась с криком о помощи. Она рассказала, что ее дочка Арина уже долгое время борется за жизнь. У ребенка обнаружили нейробластому надпочечника 4 стадии. За плечами у девочки уже 11 курсов химиотерапии, но сейчас ребенку стало хуже, идет прогрессия заболевания.

- Врачи России исчерпали возможности для лечения. Мы нашли Клинику в Испании, где таких детей лечат с помощью новейшего метода иммунотерапия. Результаты положительные. Клиника выставила счет 17 000 000 рублей. Сумма для нашей семьи не подъемная. Мы ведем сбор, просим неравнодушных людей помочь нам спасти жизнь ребенка, - признается женщина.

Сейчас она создала инициативу, в которой требует, чтобы государство оплачивало больным детям в том числе и лечение за границей, если спасти их жизнь не могут в России. Елена говорит, что сейчас ей не помогают благотворительные фонды: не подходит диагноз или же нельзя собирать на лечение за границей.

- Правительство должно оплачивать лечение за границей. Право на жизнь есть у всех граждан страны, - считает автор петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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