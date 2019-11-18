2019-11-18T08:17:09+03:00
Происшествия

На трассе под Самарой ранним утром полыхало придорожное кафе-гостиница

В здании загорелась одна из комнат
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные выезжали на место по повышенному рангуПожарные выезжали на место по повышенному рангуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Ранним утром в понедельник, 18 ноября, на 53 км трассы Р-226 Самара - Волгоград в Безенчукском районе произошел пожар. Там около 6 часов загорелась кафе-гостиница "Уют".

- Вызов на пульт дежурного поступил в 6:06. По приезду пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит комната на втором этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 6:29. Ликвидация открытого горения была объявлена в 6:35. Полностью же потушить пожар огнеборцам удалось в 7:21. По данным оперативного ведомства, из здания были эвакуированы 5 человек. Никто из них не пострадал. Всего на месте происшествия работали 18 пожарных и 4 спецмашины. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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