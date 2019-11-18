Осенний паводок в Самаре 2019: почему уровень Волги снова вырос
На Жигулевской ГЭС второй раз за эту осень открыли затворы водосливной плотины. Это связано с увеличением приточности к створу Куйбышевского водохранилища. По состоянию на начало ноября он составил 11787 м3/с. Как отмечают представители ГЭС, сброс воды — это временная мера. Она необходима для поддержания нормального уровня воды — 52,7-53 метра.
- Из-за резкого потепления и обильных дождей сейчас мы проходим второй пик осеннего паводка. Первый был зафиксирован в октябре. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать только после заморозков, - прокомментировал директор филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС Олег Леонов.
Как отмечают на предприятии, контроль за уровнем воды в Волге ведется круглосуточно. Кроме того, сотрудники ГЭС постоянно следят за состоянием сооружений и обеспечивают их нормальную работу.
Вода начала затапливать остров ЗелененькийФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU