Осенний паводок в Самаре 2019: почему уровень Волги снова вырос

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-18T09:31:45+03:00

Жигулевская ГЭС второй раз за эту осень открыла затворы плотины

В Самаре и области сейчас наблюдается второй пик осеннего паводка

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На Жигулевской ГЭС второй раз за эту осень открыли затворы водосливной плотины. Это связано с увеличением приточности к створу Куйбышевского водохранилища. По состоянию на начало ноября он составил 11787 м3/с. Как отмечают представители ГЭС, сброс воды — это временная мера. Она необходима для поддержания нормального уровня воды — 52,7-53 метра.

- Из-за резкого потепления и обильных дождей сейчас мы проходим второй пик осеннего паводка. Первый был зафиксирован в октябре. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать только после заморозков, - прокомментировал директор филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС Олег Леонов.

Как отмечают на предприятии, контроль за уровнем воды в Волге ведется круглосуточно. Кроме того, сотрудники ГЭС постоянно следят за состоянием сооружений и обеспечивают их нормальную работу.

Вода начала затапливать остров ЗелененькийФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU