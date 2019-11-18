В Самаре счета за ЖКХ и капремонт объединят в одну платежку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-18T10:28:15+03:00

На создание и печать новых квитанций из областного бюджета потратят около 2,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые квитанции будут получать жители всех районов города, за исключением Приволжского и Солнечного микрорайонов

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Жители Самары в ближайшее время начнут получать новые квитанции за коммунальные услуги. В одной платежке будут объединены счета за капитальный ремонт и за квартплату. Сейчас региональный Фонд капремонта ищет подрядчика, который займется формированием и печатью соответствующих платежных документов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Квитанции нового формата будут доставляться в дома жителей Красноглинского, Октябрьского, Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Советского, Железнодорожного, Кировского и Промышленного районов Самары. Исключения составят микрорайоны Солнечный и Приволжский, - говорится в документах закупки.

Подрядчика планируют выбрать 26 ноября. Ему предстоит изготавливать обновленные квитанции в течение года. В месяц он должен будет печатать 120 тысяч платежек, всего — не более 1,4 млн штук. За это подрядчику обещают заплатить 2,5 млн рублей из бюджета области.

ИСТОЧНИК KP.RU