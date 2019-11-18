В Самаре счета за ЖКХ и капремонт объединят в одну платежку
Жители Самары в ближайшее время начнут получать новые квитанции за коммунальные услуги. В одной платежке будут объединены счета за капитальный ремонт и за квартплату. Сейчас региональный Фонд капремонта ищет подрядчика, который займется формированием и печатью соответствующих платежных документов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Квитанции нового формата будут доставляться в дома жителей Красноглинского, Октябрьского, Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Советского, Железнодорожного, Кировского и Промышленного районов Самары. Исключения составят микрорайоны Солнечный и Приволжский, - говорится в документах закупки.
Подрядчика планируют выбрать 26 ноября. Ему предстоит изготавливать обновленные квитанции в течение года. В месяц он должен будет печатать 120 тысяч платежек, всего — не более 1,4 млн штук. За это подрядчику обещают заплатить 2,5 млн рублей из бюджета области.
ИСТОЧНИК KP.RU