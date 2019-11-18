Минобороны РФ подало иск к самарскому производителю ракет на 2,15 млрд рублей
Суть претензии ведомства к РКЦ «Прогресс» пока не разглашается
Иск к самарским ракетостроителям подали в арбитражный суд МосквыФото: Архив "КП"
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Министерство обороны РФ подало иск против самарского ракетно-космического комплекса «Прогресс», который специализируется на производстве ракет «Союз». Исковое заявление в арбитражный суд Москвы поступило в минувшую пятницу, 15 ноября.
- Сумма исковых требований министерства обороны РФ к РКЦ «Прогресс» составляет 2,149 млрд рублей, - говорится на сайте суда.
Что именно стало предметом спора, пока не известно. Также нет информации и о том, когда пройдет первое заседание по делу.
ИСТОЧНИК KP.RU