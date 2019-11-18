2019-11-18T13:11:31+03:00
Общество

Минобороны РФ подало иск к самарскому производителю ракет на 2,15 млрд рублей

Суть претензии ведомства к РКЦ «Прогресс» пока не разглашается
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Иск к самарским ракетостроителям подали в арбитражный суд МосквыИск к самарским ракетостроителям подали в арбитражный суд МосквыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Министерство обороны РФ подало иск против самарского ракетно-космического комплекса «Прогресс», который специализируется на производстве ракет «Союз». Исковое заявление в арбитражный суд Москвы поступило в минувшую пятницу, 15 ноября.

- Сумма исковых требований министерства обороны РФ к РКЦ «Прогресс» составляет 2,149 млрд рублей, - говорится на сайте суда.

Что именно стало предметом спора, пока не известно. Также нет информации и о том, когда пройдет первое заседание по делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители нескольких домов в Железнодорожном районе Самары из-за утечки остались без холодной воды
«Крылья Советов»: «Летом было предложение по Соболеву из Италии»
В Самаре продавцов носков и рыбы наказали за торговлю возле остановки на Владимирской
"Как новогодние игрушки": около корпуса АвтоВАЗа неизвестный развесил на дереве мертвых птиц
В Самарской области электрички с 8 декабря начнут ездить по новому расписанию
Клиенты Самарской сетевой компании выберут лучшего сотрудника Центра обслуживания потребителей
В Жигулевске сотрудница Роспотребнадзора отделалась условным сроком за обман торговца шубами
«Будем двигаться только вперед»: экс-глава минЖКХ Сергей Марков занял пост мэра Новокуйбышевска
В Самарскую область перенимать опыт реорганизации образовательной системы приехала делегация из 8-ми регионов
В Самаре возле школы на проспекте Кирова нашли труп мужчины
Самарцам предлагают добровольно сдать пулеметы с пистолетами и получить за это деньги
В Самаре на Арцыбушевской горела квартира в двухэтажном доме
Ушел из больницы: самарского налоговика, пойманного на взятке, объявили в розыск
В Самаре МП «Пасажиравтотранс» может вернуться к перевозкам по городу
Пожар напротив «Парк Хауса» в Самаре: на Московском шоссе в движении загорелся ЗИЛ
В Самарской области стартовали работы по строительству моста через Волгу у Климовки
Самарцы смогут бесплатно сходить в музей Эльдара Рязанова
В Самарской области на этой неделе назначат нового прокурора
В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку в очках
Утащил 38 банок с соленьями и вареньями: в Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев