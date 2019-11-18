Пожар напротив «Парк Хауса» в Самаре: на Московском шоссе в движении загорелся ЗИЛ

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-18T13:47:37+03:00

Машина заполыхала, когда двигалась по Московскому шоссе в сторону автовокзала Фото: скриншот с видео

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Днем в понедельник, 18 ноября, на Московском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там напротив торгового центра «Парк Хаус» загорелся автогидроподъемник.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:01. Установлено, что автомобиль ЗИЛ-130 загорелся в движении. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 автоцистерна. По данным оперативного ведомства, огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Причина пожара сейчас устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/744475" frameborder="0"></iframe> Пожар на Московском шоссе в Самаре 18.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU