Пожар напротив «Парк Хауса» в Самаре: на Московском шоссе в движении загорелся ЗИЛ
Днем в понедельник, 18 ноября, на Московском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там напротив торгового центра «Парк Хаус» загорелся автогидроподъемник.
- Сообщение о возгорании поступило в 13:01. Установлено, что автомобиль ЗИЛ-130 загорелся в движении. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 автоцистерна. По данным оперативного ведомства, огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Причина пожара сейчас устанавливается.
Пожар на Московском шоссе в Самаре 18.11.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU