2019-11-18T13:47:37+03:00
Происшествия

Пожар напротив «Парк Хауса» в Самаре: на Московском шоссе в движении загорелся ЗИЛ

Кабину автогидроподъемника в считанные мгновенья охватило сильное пламя [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Машина заполыхала, когда двигалась по Московскому шоссе в сторону автовокзалаМашина заполыхала, когда двигалась по Московскому шоссе в сторону автовокзалаФото: скриншот с видео
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Днем в понедельник, 18 ноября, на Московском шоссе в Самаре произошло ЧП. Там напротив торгового центра «Парк Хаус» загорелся автогидроподъемник.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:01. Установлено, что автомобиль ЗИЛ-130 загорелся в движении. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 4 пожарных и 1 автоцистерна. По данным оперативного ведомства, огонь повредил моторный отсек и кабину машины. Причина пожара сейчас устанавливается.

Пожар на Московском шоссе в Самаре 18.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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