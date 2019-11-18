2019-11-18T14:40:34+03:00
Происшествия

В Самаре на Арцыбушевской горела квартира в двухэтажном доме

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в понедельник, 18 ноября, в историческом центре Самары произошел пожар. На улице Арцыбушевской, 118 в Ленинском районе загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:04. По приезду было установлено, что в одной из квартир дома горели домашние вещи. Эвакуация не проводилась. Жильцы вышли сами, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 20 пожарных и 5 единиц техники. Они потушили возгорание в 12:25. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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