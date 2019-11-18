2019-11-18T15:03:25+03:00
Общество

Самарцам предлагают добровольно сдать пулеметы с пистолетами и получить за это деньги

Вознаграждения полагаются только тем, кто достиг 18 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сдать незаконно хранящееся оружие можно в любой ближайший отдел полицииСдать незаконно хранящееся оружие можно в любой ближайший отдел полицииФото: Архив "КП"
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Жителям Самары предлагают добровольно расстаться с незаконно хранящимися у них оружием, боеприпасами и взрывчаткой. За сдачу всех этих «сувениров» горожанам обещают вознаграждение.

- Сдать предметы вооружения можно будет независимо от места регистрации и проживания. Для этого нужно обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением, в котором необходимо указать паспортные данные, ИНН и счет в банке для перечисления вознаграждения, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. Принести боеприпасы в полицию и получить вознаграждение смогут только те горожане, которые достигли 18 лет. Добавим, что больше всего денег обещают дать за автоматы и пулеметы — 12 тысяч рублей, По 6 тысяч рублей дадут тем, кто принесет пистолеты, револьверы, обрезы, охотничьи ружья и взрывчатку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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