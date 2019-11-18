2019-11-18T15:16:10+03:00
Происшествия

В Самаре возле школы на проспекте Кирова нашли труп мужчины

На месте происшествия работали сотрудники полиции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Труп мужчины обнаружили возле школы № 101 / Фото: samara.dtp.officialТруп мужчины обнаружили возле школы № 101 / Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В понедельник, 18 ноября, в 13 микрорайоне Самары произошло ЧП. Там возле школы № 101 на проспекте Кирова умер мужчина.

- Труп лежит возле школы. Его уже накрыли. На месте работают полицейские, — сообщили в соцсетях очевидцы.

Насколько известно, смерть эта ненасильственная. Мужчина шел по пешеходной дорожке, видимо, почувствовал себя плохо, упал и умер. Как сообщил «Комсомольской правде — Самара» источник в правоохранительных органах, личность погибшего уже установлена. Это местный житель 1982 года рождения. По предварительным данным, он злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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