В Жигулевске сотрудница Роспотребнадзора отделалась условным сроком за обман торговца шубами

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-18T15:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жигулевске суд вынес приговор 47-летней сотруднице Роспотребнадзора. Главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Судом установлено, что в ноябре 2018 года женщина через посредника сообщила ИП, который занимается продажей меховых изделий, недостоверную информацию о внеплановой проверке. Посредник предложил ей не проводить проверку за 20 тысяч рублей. Госслужащая согласилась. На самом деле проводить проверку ей никто не поручал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сотрудница Роспотребнадзора полностью возместила ущерб. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Также ей на 1,5 года запретили занимать должности на госслужбе. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU