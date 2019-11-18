Жители нескольких домов в Железнодорожном районе Самары из-за утечки остались без холодной воды
В понедельник, 18 ноября, в Железнодорожном районе Самары произошло коммунальное ЧП. Во второй половине дня была обнаружена утечка из земли в районе дома № 29 по улице Гагарина. Из-за аварии многие горожане остались без холодной воды.
- С 14:30 на время работ была сужена дорога на улице Гагарина. По состоянию на 16:30 в данном районе большое количество домов находится без холодной воды. Наши специалисты делают все необходимое, чтобы минимизировать число отключенных потребителей, - сообщили в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».
Сколько именно продлятся ремонтные работы и когда вода вернется в дома горожан, пока не уточняется. Узнать, где стоит бойлер с водой или попросить его подвезти, местные жители могут по телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.
ИСТОЧНИК KP.RU