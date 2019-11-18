2019-11-18T16:47:22+03:00
Общество

Жители нескольких домов в Железнодорожном районе Самары из-за утечки остались без холодной воды

Сотрудники «СКС» пока не могут сказать, сколько зданий попали под отключение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прогнозов по срокам возвращения холодной воды пока никто не даетПрогнозов по срокам возвращения холодной воды пока никто не даетФото: Архив "КП"
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В понедельник, 18 ноября, в Железнодорожном районе Самары произошло коммунальное ЧП. Во второй половине дня была обнаружена утечка из земли в районе дома № 29 по улице Гагарина. Из-за аварии многие горожане остались без холодной воды.

- С 14:30 на время работ была сужена дорога на улице Гагарина. По состоянию на 16:30 в данном районе большое количество домов находится без холодной воды. Наши специалисты делают все необходимое, чтобы минимизировать число отключенных потребителей, - сообщили в пресс-службе «Самарских коммунальных систем».

Сколько именно продлятся ремонтные работы и когда вода вернется в дома горожан, пока не уточняется. Узнать, где стоит бойлер с водой или попросить его подвезти, местные жители могут по телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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