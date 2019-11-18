Самарская коза Забияка вернулась на сцену

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-18T18:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 ноября не безызвестная коза Забияка (сценическое имя городской любимицы - Эсмеральда) вновь отправилась в Самарский академический театр оперы и балета. Козочка снова участвовала в балете «Эсмеральда» в роли любимице главной героини, которую играла ведущая солистка театра оперы и балета Марина Накадзима. - В 16.45 за Забиякой прибыла машина. В 17.10 Забияка гуляла в сквере перед театром и, конечно же, прошлась по самой большой площади Европы – площади Куйбышева, - рассказали о рабочей поездке козы сотрудники зоопарка. - В 18.00 Забияка находилась за кулисами в ожидании своего выхода и с большим интересом наблюдала за происходящим на сцене.

Сотрудники зоопарка также отметили, что за вечер их воспитанница поднималась на сцену три раза, а затем вышла на поклон. Выступление весьма утомило Забияку и домой, в Самарский зоопарк, она вернулась уставшей.

ИСТОЧНИК KP.RU