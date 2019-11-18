2019-11-18T19:14:35+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник тольяттинской администрации оштрафован на полмиллиона за взятку в 12 тычсяч рублей

Свою вину подсудимый не признал
Евгения ВАСИНА
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Жадность сгубила?Жадность сгубила?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти бывшего сотрудника администрации обвинили в получении взятки и пригласили в суд. Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района города. Мужчину судили по статье «получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)».

- Как установил суд, в ноябре 2018 года заведующий сектором мониторинга объектов потребительского рынка администрации Тольятти получил от гражданина 12 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении организации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина своей вины не признал даже в суде. Однако «служитель фемиды» вынесли обвинительное заключение. Приговором суда подсудимый признан виновным, его оштрафовали на 500 000 рублей в доход государства с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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