Во Всероссийский день правовой помощи детям в Самаре пройдут бесплатные консультации родителей и опекунов

СЕГОДНЯ 20:01 2019-11-18T20:01:58+03:00

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В среду, 20 ноября с 9.00 до 18.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, что находится по адресу ул. Маяковского, д. 20, пройдут бесплатные консультации в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

Отвечать на вопросы самарцев и помогать разобраться в законодательстве будут сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и адвокаты - члены Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в нашем регионе.

Примечательно, что предварительная запись на прием не требуется. Обратиться за помощью могут все, кто считает, что права детей ущемляются.

ИСТОЧНИК KP.RU