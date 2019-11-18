Медали в копилку сборной Самарской области: в Тольятти прошел всероссийский «Кубок Дружбы» по карате

СЕГОДНЯ 20:26 2019-11-18T21:05:47+03:00

В соревнования участвовали 1940 спортсменов из 33 регионов РФ и Казахстана

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15-17 ноября в Тольятти прошли всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» по карате. Соревнования проходили на восьми татами одновременно. За медали соревнований сражались 1940 спортсменов из 33 регионов РФ и Казахстана. Самарская область в этих соревнованиях показала свою мощь забрала 14 медалей. Большую часть нашей сборной составляли спортсмены из Тольятти.

Так, в дисциплине «комплексе технических действий, выполняемых без соперника» первое место заняли Алена Высоцкая, в поединках первые места у Дарьи Юшковой, Давида Григоряна и кадетской команды школы карате «Рекорд». Медали за втрое место получили: Алена Тупиченко, Никита Кураков, Андрей Бодрягин. Бронза у Даниила Симарова, Артема Черенкова, Эдгара Арутюняна, Егора Пулькина и Валерия Овчинникова.

Увы, в командном зачете Самарская область уступила Москве и оказалась лишь на третьем месте. Победу здесь праздновали спортсмены сборной Саратовской области. Именно им достался переходящий кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU