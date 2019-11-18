Горел как спичка: в Сызрань 22 пожарных тушили дом в Дачном переулке

СЕГОДНЯ 20:47 2019-11-18T20:49:05+03:00

Огонь полыхал на всю улицу

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В конце рабочего дня в Сызрани загорелся частный дом. Как сообщи в пресс-службе МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18:01. Горел частный дом по адресу: переулок Дачный, д.9.

- Когда пожарные расчеты прибыли на место горел дом и надворные постройки. Площадь возгорания составляла 200 кв.м. Был объявлен повышенный ранг сложности 1-БИС, - сообщили в региональном МЧС.

Ликвидировать пожар удалось в 18:57. Обошлось без пострадавших. В ликвидации ЧП участвовали 6 единиц техники и 22 человека. По данным МЧС, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.

В Сызрани горел частный жилой дом.Видео: Маленькая Сызрань

ИСТОЧНИК KP.RU