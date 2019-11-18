2019-11-18T21:02:50+03:00
Общество

Холодной воды нет, автобусы едут в объезд: в Тольятти устраняют коммунальную неприятность на ул. Ленина

Без холодной воды остались жители двух улиц
Евгения ВАСИНА
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Когда завершатся работы, пока неизвестноКогда завершатся работы, пока неизвестноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Тольятти на улице Ленина произошла коммунальная авария. Сейчас сотрудники компании «Волжские коммунальные системы» восстанавливают водопровод. Чтобы добраться до трубы, рабочим пришлось вскрыть асфальт. Поэтому транспорт не сможет проехать по участку дороги ул. Ленина от бульвара Молодежного до ул. Комсомольской.

- Работы будут проводиться 18 ноября с 19:00 до завершения. В связи с этим просим заранее выбирать пути объезда, - сообщили коммунальщики.

Из-за прорыва без холодной воды остались жители домов 89, 89а, 91, 93 на ул.Ленина и дома 121 на ул.Комсомольская. Воду будут привозить бойлером, тел. 55-70-95, 55-80-35.

Общественный транспорт в это время будет ездить в объезд.

Так, автобусы № 2, 46 поедут по ул. Ленина - Молодежный б-р - ул. К Маркса - ул. Горького - ул. Ленина и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях;

Автобусы № 91- по ул. Ленина - Молодежный б-р - ул. К Маркса и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении;

Автобусы № 93 - по ул. Ленина - Молодежный б-р - ул. К Маркса - ул. Комсомольская - ул. Ленина и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении;

Троллейбусы № 4 - по ул. Мира - ул. Голосова - ул. Новозаводская и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении;

Троллейбус № 18 - по ул. Мира -ул. Голосова - ул. Новозаводская - б-р 50 лет Октября и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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