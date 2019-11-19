Хоккейная «Лада» в областном дерби обыграла по буллитам ЦСК ВВС

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-19T08:42:30+03:00

Победу тольяттинцам принес Филипп Толузаков, который успешно реализовал все свои три попытки

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В понедельник, 18 ноября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались тольяттинская «Лада» и местный ЦСК ВВС. Игра вышла довольно напряженной, выявить победителя удалось только в серии буллитов.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 32 минуте шайбу в ворота тольяттинцев забросил Тимур Хафизов. Сравнять счет гостям удалось уже через две минуты. Отличился Артурс Озолиньш. Этот счет не изменился ни в основное, ни в дополнительное время. В серии буллитов победу «Ладе» принес Филипп Толузаков, который успешно реализовал все свои три попытки. В итоге матч окончился со счетом 1:2.

- Игра получилась боевая, было достаточно моментов и у нас, и у команды соперников. Здорово сыграли вратари. В Самаре всегда тяжело играть, команда бегущая, агрессивная – поэтому результат в основное время закономерный, но а буллиты - это лотерея, - прокомментировал матч главный тренер тольяттинцев Александр Титов.

Следующий матч «Лада» проведет в Пензе. В среду, 20 ноября, она сыграет там против «Дизеля». В пятницу, 22 ноября, также с «Дизелем» сразится ЦСК ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU