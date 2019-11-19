2019-11-19T08:42:30+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» в областном дерби обыграла по буллитам ЦСК ВВС

Победу тольяттинцам принес Филипп Толузаков, который успешно реализовал все свои три попытки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 ноября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались тольяттинская «Лада» и местный ЦСК ВВС. Игра вышла довольно напряженной, выявить победителя удалось только в серии буллитов.

Счет в матче был открыт во втором тайме. На 32 минуте шайбу в ворота тольяттинцев забросил Тимур Хафизов. Сравнять счет гостям удалось уже через две минуты. Отличился Артурс Озолиньш. Этот счет не изменился ни в основное, ни в дополнительное время. В серии буллитов победу «Ладе» принес Филипп Толузаков, который успешно реализовал все свои три попытки. В итоге матч окончился со счетом 1:2.

- Игра получилась боевая, было достаточно моментов и у нас, и у команды соперников. Здорово сыграли вратари. В Самаре всегда тяжело играть, команда бегущая, агрессивная – поэтому результат в основное время закономерный, но а буллиты - это лотерея, - прокомментировал матч главный тренер тольяттинцев Александр Титов.

Следующий матч «Лада» проведет в Пензе. В среду, 20 ноября, она сыграет там против «Дизеля». В пятницу, 22 ноября, также с «Дизелем» сразится ЦСК ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре при пожаре на Черемшанской пострадали двое молодых людей
Качали «черное золото» из трубы в Елховском районе: полицейские поймали троих нефтеврезчиков
Седьмая победа подряд: баскетбольная «Самара» дома обыграла «Урал» в матче Суперлиги
Дмитрий Азаров рассказал, какие обновления ждут Вертолетную площадку в первую очередь
В Самаре жителям 70 домов, которые попали под отключение из-за утечки на трубе, вернули холодную воду
Холодной воды нет, автобусы едут в объезд: в Тольятти устраняют коммунальную неприятность на ул. Ленина
Горел как спичка: в Сызрань 22 пожарных тушили дом в Дачном переулке
Медали в копилку сборной Самарской области: в Тольятти прошел всероссийский «Кубок Дружбы» по карате
Во Всероссийский день правовой помощи детям в Самаре пройдут бесплатные консультации родителей и опекунов
Испытание КамАЗами: самарец заснял на видео большегрузы на Фрунзенскому мосту
Экс-сотрудник тольяттинской администрации оштрафован на полмиллиона за взятку в 12 тысяч рублей
«Два бабы недовольны, остальным-то все равно»: появилось видео с авиахулиганом рейса Анталия - Самара
Самарская коза Забияка вернулась на сцену
Жители нескольких домов в Железнодорожном районе Самары из-за утечки остались без холодной воды