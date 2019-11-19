В Самаре изменится расписание движения судов до Рождествено

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-19T10:22:25+03:00

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В Самаре вновь меняется расписание движение судов по Волге до Прорана и Рождествено. Они начнут ходить по-новому со следующего понедельника, 25 ноября.

Так, из Самары суда будут отправляться в 6:45, 10:00, 17:30, 19:00, а от остановки Проран — в 8:15, 14:00 и в 16:00. Из Рождествено запланированы следующие рейсы: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 16:45 и 18:15.

Как отмечают в Самарском речном пассажирском предприятии, судна будут заходить на Проран носом к берегу. Посадка и высадка пассажиров будет производиться через носовой трап. Добавим, что данное расписание может измениться. Это зависит от погоды и ледовой обстановки на Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU