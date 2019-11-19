Опытный специалист: на пост прокурора Самарской области утвердили Александра Блошкина
Депутаты Самарской губернской думы во вторник, 19 ноября, одобрили кандидатуру Александра Блошкина на пост прокурора региона. За него проголосовали все 40 человек, которые присутствовали на заседании.
- Для меня эта важный этап в работе. Мне еще предстоит более детально вникнуть в специфику области. На этом посту я планирую уделить особое внимание защите прав инвалидов и дольщиков, обеспечению выплаты долгов по зарплате, качественной медицины, борьбе с коррупцией и иными преступлениями, недопущению хищения бюджетных средств, решению проблем с ЖКХ и многим другим вопросам, - отметил на заседании в губдуме Александр Блошкин.
Александр Блошкин родился в 1972 году. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с декабря 1993 года. Сначала Александр Блошкин трудился в прокуратуре Омска, а в 2013 году перебрался в Красноярский край. До недавнего времени он работал на посту первого заместителя прокурора Красноярского края.
Накануне встречу с Александром Блошкиными провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что Александр Блошкин - опытный и профессиональный руководитель, и выразил уверенность в том, что взаимодействие с ним и его подчиненными будет выстроено на самом высоком уровне.
Напомним, что предыдущий прокурор Самарской области - Константин Букреев - покинул свою должность в октябре этого года. Он перебрался в столицу. Его назначили руководителем Московской транспортной прокуратуры.
Новый прокурор Самарской области Александр Блошкин.
ИСТОЧНИК KP.RU