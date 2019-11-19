Опытный специалист: на пост прокурора Самарской области утвердили Александра Блошкина

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-19T12:03:09+03:00

Александр Блошкин работает в органах прокуратуры уже более 20 лет Фото: Ольга НОВИКОВА

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Депутаты Самарской губернской думы во вторник, 19 ноября, одобрили кандидатуру Александра Блошкина на пост прокурора региона. За него проголосовали все 40 человек, которые присутствовали на заседании.

- Для меня эта важный этап в работе. Мне еще предстоит более детально вникнуть в специфику области. На этом посту я планирую уделить особое внимание защите прав инвалидов и дольщиков, обеспечению выплаты долгов по зарплате, качественной медицины, борьбе с коррупцией и иными преступлениями, недопущению хищения бюджетных средств, решению проблем с ЖКХ и многим другим вопросам, - отметил на заседании в губдуме Александр Блошкин.

Александр Блошкин родился в 1972 году. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с декабря 1993 года. Сначала Александр Блошкин трудился в прокуратуре Омска, а в 2013 году перебрался в Красноярский край. До недавнего времени он работал на посту первого заместителя прокурора Красноярского края.

Накануне встречу с Александром Блошкиными провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что Александр Блошкин - опытный и профессиональный руководитель, и выразил уверенность в том, что взаимодействие с ним и его подчиненными будет выстроено на самом высоком уровне.

Напомним, что предыдущий прокурор Самарской области - Константин Букреев - покинул свою должность в октябре этого года. Он перебрался в столицу. Его назначили руководителем Московской транспортной прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/744714" frameborder="0"></iframe> Новый прокурор Самарской области Александр Блошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU