2019-11-19T11:23:57+03:00
Происшествия

В Тольятти у нервного пассажира автобуса нашли 15 г марихуаны

Мужчине грозит уголовное наказание за запрещенные вещества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские хотели оштрафовать водителя автобуса за нарушение ПДД, но поймали пассажира с марихуанойПолицейские хотели оштрафовать водителя автобуса за нарушение ПДД, но поймали пассажира с марихуанойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские случайно поймали наркопреступника. Он ехал в автобусе, который они остановили за нарушение ПДД. Выдала пассажира с запрещенными веществами нервозность.

- При личном досмотре у мужчины был найден сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана массой более 15 грамм, что относится к значительному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины — 38-летнего безработного жителя Тольятти, который ранее был судим за кражу и мошенничество, — было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Тольяттинцу грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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