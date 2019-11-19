2019-11-19T12:22:31+03:00
Общество

Эх, заживём: среднюю зарплату в Самарской области увеличат до 33.1 тысячи рублей

Из бюджета на это выделят полтора миллиарда рублей
Ольга НОВИКОВА
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В целом на выполнение указов Президента РФ в облбюджете заложено 27 млрд рублей.В целом на выполнение указов Президента РФ в облбюджете заложено 27 млрд рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19 ноября депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли проект областного бюджета на 2020 год. В документе предусмотрены полтора миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. В этом году, по мнению чиновников, учителя и врачи в среднем получают по 31.2 тысячи рублей в месяц. С 2020 года эта сумма вырастет на 6 процентов и составит 33.1 тысячу рублей.

- Для некоторых категорий повышение будет более существенным, например, для медицинских работников зарплаты вырастут в среднем до 66.2 тысяч рублей, - передает слова министра финансов Самарской области Андрея Прямилова корреспондент «КП-Самара».

В целом на выполнение указов Президента РФ в облбюджете заложено 27 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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