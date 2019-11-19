Эх, заживём: среднюю зарплату в Самарской области увеличат до 33.1 тысячи рублей
19 ноября депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли проект областного бюджета на 2020 год. В документе предусмотрены полтора миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников. В этом году, по мнению чиновников, учителя и врачи в среднем получают по 31.2 тысячи рублей в месяц. С 2020 года эта сумма вырастет на 6 процентов и составит 33.1 тысячу рублей.
- Для некоторых категорий повышение будет более существенным, например, для медицинских работников зарплаты вырастут в среднем до 66.2 тысяч рублей, - передает слова министра финансов Самарской области Андрея Прямилова корреспондент «КП-Самара».
В целом на выполнение указов Президента РФ в облбюджете заложено 27 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU