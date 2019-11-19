2019-11-19T12:54:49+03:00
Происшествия

В Самарской области селянин на Lada Granta сбил насмерть женщину, бросил машину и ушел

Полицейские просят помочь в розыске скрывшегося водителя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Личность предполагаемого виновника ДТП уже установленаЛичность предполагаемого виновника ДТП уже установленаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские разыскивают водителя, который в понедельник, 18 ноября, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

- В 17:10 водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь по одной из улиц села Обшаровка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и вылетел на обочину. После этого он наехал на 48-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по обочине. От полученных травм она скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист просил свою машину и ушел с места ДТП. Личность водителя уже установлена. Это 41-летний житель села Обшаровка Владимир Гришин. Мужчину объявили в розыск. Полицейские просят всех, кто что-либо знает о его местонахождении, сообщить об этом в отдел МВД по Приволжскому району по телефонам: дежурная часть – 8 (84647) 9-14-84; отдел уголовного розыска - 8 (84647) 9-13-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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